Алтухов Дм. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухов Дм. Егор.

Алтухов Дм. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алтухов Дм. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Покровской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.