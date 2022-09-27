Бадин Як. Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадин Як. Яковл.

Бадин Як. Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бадин Як. Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Повенежский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.