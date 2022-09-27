Московский Ив. Ег. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосковский Ив. Ег.

Московский Ив. Ег.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Московский Ив. Ег.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Серпуховский уезд, Липятинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.