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Новгородов Игнатий Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новгородов Игнатий Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Мучканск., с. Чуевки

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