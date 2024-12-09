Иванков Дм. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванков Дм. Васил.

Иванков Дм. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванков Дм. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, Козачинск. д. Ивановка.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.