Лазерко Макс. Фадд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазерко Макс. Фадд.

Лазерко Макс. Фадд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазерко Макс. Фадд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.