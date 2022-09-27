Ташатауров Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашатауров Василий Николаевич

Ташатауров Василий Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ташатауров Василий Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байкинская, д. Уруша

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.