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Афоничев Викт. Аппол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афоничев Викт. Аппол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Чернский уезд, Липицкой

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