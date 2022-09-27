Тулсов Кузьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулсов Кузьма Петрович

Тулсов Кузьма Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тулсов Кузьма Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Кенарецкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.