Клинкович Семен Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинкович Семен Осип.

Клинкович Семен Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клинкович Семен Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Влодавский уезд, Выдыкицк. в., д. Городищи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.