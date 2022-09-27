Мерцалов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерцалов Петр Иванович

Мерцалов Петр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мерцалов Петр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Болхунск.в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.