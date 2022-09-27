Кухман Хаим Мотел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухман Хаим Мотел.

Кухман Хаим Мотел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кухман Хаим Мотел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, м. Немокшты

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.