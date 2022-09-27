Ананьев Петр Евдок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньев Петр Евдок.

Ананьев Петр Евдок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ананьев Петр Евдок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Тинской, с. Сосповки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.