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Зак Мойше Мордк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зак Мойше Мордк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Россиенский уезд, м. Ретово

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