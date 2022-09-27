Вавилов Яков Вавилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилов Яков Вавилович

Вавилов Яков Вавилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вавилов Яков Вавилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Короваевская, д. Звянко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.