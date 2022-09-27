Ларькин Андрей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарькин Андрей Ив.

Ларькин Андрей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ларькин Андрей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.