Рябуха Тимофей Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха Тимофей Серг.

Рябуха Тимофей Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябуха Тимофей Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.