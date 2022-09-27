Кононенко Вас. Силов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононенко Вас. Силов

Кононенко Вас. Силов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кононенко Вас. Силов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Чалбаской, с. М.-Копани

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.