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Гирнис Иосиф Стан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гирнис Иосиф Стан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, с. Горянцы

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