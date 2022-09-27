Анисимов Павел Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Павел Онисимович

Анисимов Павел Онисимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анисимов Павел Онисимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Чебаевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.