Иванчеко Иван Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванчеко Иван Викторович

Иванчеко Иван Викторович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванчеко Иван Викторович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Ранловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.