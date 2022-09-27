Автономов Федор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвтономов Федор Осипович

Автономов Федор Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Автономов Федор Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Добринская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.