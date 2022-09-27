Кульбачный Сильвестр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульбачный Сильвестр Иванович

Кульбачный Сильвестр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кульбачный Сильвестр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, с.Перганое

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.