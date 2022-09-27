Лукашев Иуда Ерем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашев Иуда Ерем.

Лукашев Иуда Ерем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукашев Иуда Ерем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Больше-Кирсановское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.