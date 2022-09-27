Прокофьев Петр Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Петр Прокофьевич

Прокофьев Петр Прокофьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прокофьев Петр Прокофьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, Шибылгин., с.Шаркос.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.