Катко Сергей Родион. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатко Сергей Родион.

Катко Сергей Родион.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Катко Сергей Родион.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, д.Кучеровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.