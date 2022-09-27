Сидоренко Андрей Моис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Андрей Моис.

Сидоренко Андрей Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоренко Андрей Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Калужное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.