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Костенчик Фелдор Павлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костенчик Фелдор Павлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Белостокский уезд, Белостокской вол., д. Милайки

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