Беззубов Мих. Демьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубов Мих. Демьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беззубов Мих. Демьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Гребневская

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