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Мальцев Прох. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мальцев Прох. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Тутальской

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