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Дашкин Сулиман Олиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дашкин Сулиман Олиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Дубровская, д. Ср.Лузлявк.

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