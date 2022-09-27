Зорилов Дмитрий Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорилов Дмитрий Степ.

Зорилов Дмитрий Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зорилов Дмитрий Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Колочанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.