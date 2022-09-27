Романов Пав. Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Пав. Ром.

Романов Пав. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Романов Пав. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Подгошской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.