Софьин Антон Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофьин Антон Никифорович

Софьин Антон Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Софьин Антон Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, д. Д. Горы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.