Мухин Ив. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Ив. Степ.

Мухин Ив. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мухин Ив. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Калязинский уезд, д. Собакинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.