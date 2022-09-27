Курабцев Федор Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурабцев Федор Аким.

Курабцев Федор Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курабцев Федор Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Васильевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.