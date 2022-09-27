Древан Меф. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДреван Меф. Зах.

Древан Меф. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Древан Меф. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Еремеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.