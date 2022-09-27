Зиновьев Федор Петров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев Федор Петров.

Зиновьев Федор Петров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зиновьев Федор Петров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Бобришовс. д. Поселец.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.