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Проскуряков Андрей Никитин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Проскуряков Андрей Никитин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Перлевской

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