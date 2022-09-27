Гребенюк Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенюк Андрей Николаевич

Гребенюк Андрей Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гребенюк Андрей Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Котелевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.