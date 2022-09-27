Подлизский Сидор Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодлизский Сидор Сем.

Подлизский Сидор Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Подлизский Сидор Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Мстиславльский уезд, Соинской, д. Савино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.