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Насальский Антон. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Насальский Антон. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, г. Короча.

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