Пняк Андр. Адам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПняк Андр. Адам.

Пняк Андр. Адам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пняк Андр. Адам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, Мирче

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.