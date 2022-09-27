Мешакин Никита Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМешакин Никита Ив.

Мешакин Никита Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мешакин Никита Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Долино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.