Васин Петр Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасин Петр Сем.

Васин Петр Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васин Петр Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Свищевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.