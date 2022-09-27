Груднов Матв. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруднов Матв. Герас.

Груднов Матв. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Груднов Матв. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Павловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.