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Дунайский Ефим Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дунайский Ефим Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Людковской

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