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Везетиу Вакул Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Везетиу Вакул Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Чеколтенск., д. Серена

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