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Полянский Федор Март.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полянский Федор Март.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Суминской

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