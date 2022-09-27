Осипов Степан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Степан Васильев

Осипов Степан Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осипов Степан Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Потаповская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.